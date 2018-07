Felipão vê seleção brasileira como um time 'cascudo'

BRASÍLIA - Felipão sempre gostou de times cascudos, com rodagem e boa dose de experiência, e garante que esse Brasil que começa neste sábado sua caminhada em busca do tricampeonato da Copa das Confederações tem muita capacidade de decisão.

Afirma isso com a convicção de quem comanda um grupo em que a maioria dos jogadores já foi campeão em seus respectivos clubes, e se apega à tal condição para garantir que ninguém vai amarelar diante de italianos, espanhóis ou até mesmo uruguaios, o fantasma brasileiro na única Copa do Mundo realizada no País, em 1950.

“Somos sim um time em formação, que evolui a cada partida que disputa, já com um pouco mais de entrosamento e distribuição tática. Mas também somos uma seleção em que 14 jogadores ou mais já decidiram títulos e sabem como se ganha um campeonato”, disse o treinador ainda antes da partida contra a França.

Nas conversas que têm com o elenco, Felipão e Parreira lembram essa condição o tempo todo, como se tentassem convencer seus jogadores do que eles podem fazer como veteranos, condição que apenas Fred, Daniel Alves e Julio Cesar se aproximam.

O Brasil de Neymar, Paulinho e Thiago Silva pode não ser cascudo, como gostaria Felipão, mas é cascudinho. “Neymar, embora com 21 anos, tem o gosto das vitórias nas veias”, disse Fred para explicar a importância do atacante para o time na Copa das Confederações.

Fred é sim um dos mais calejados da equipe de Felipão, mas não descarta a experiência dos companheiros, mesmo os mais novos. “Muitos aqui trazem para a seleção suas experiências de conquistas, mas também de derrotas, de sofrimento, de modo que juntos temos vivência no futebol.”