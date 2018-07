Felipão veta troca de Tinga por Somália no Palmeiras

SÃO PAULO - Sem espaço no elenco no Palmeiras, Tinga foi procurado por representantes do Botafogo, que tentaram levá-lo para o Rio de Janeiro por empréstimo. Mas, pelo menos por enquanto, a negociação está encerrada.

Sábado o gerente de futebol César Sampaio revelou que o Botafogo ofereceu um jogador em troca de Tinga, que não foi aprovado por Felipão. O atleta misterioso é o volante Somália.

Além de ser um jogador que tem um estilo que não agrada ao treinador, ele joga numa posição em que o Palmeiras está bem servido com Márcio Araújo, João Vitor, Chico e Marcos Assunção.

Como o Botafogo não pretende colocar dinheiro na negociação, a tendência é que Tinga permaneça, embora ele esteja disposto a deixar o clube em busca de mais espaço para jogar.

A negociação com o clube carioca pode ser retomada se for oferecido algum jogador que agrade a Felipão. No início do ano passado o Palmeiras tentou a contratação de Elkeson, que estava no Vitória. O acordo só não foi concretizado porque o atacante Tadeu, que iria para o clube baiano junto com Patrik, se recusou a deixar o Verdão. Elkeson seria bem-vindo, mas está bem no Botafogo.

Enquanto aguarda a definição de seu futuro, Tinga continua treinando e esperando alguma chance de jogar. Contra a Ponte Preta ele entrou no segundo tempo. Dos 16 jogos da equipe na temporada (contando o com o Ajax), ele foi titular em três e entrou em um.