Felipão visita delegação do Palmeiras no Sul e é tietado por Abel Ferreira

No dia em que comemora 22 anos de sua primeira conquista da Libertadores, o Palmeiras reuniu seus dois treinadores campeões da América. Felipão fez questão de visitar a concentração do elenco em Caxias do Sul e acabou tietado por Abel Ferreira. O atacante Deyverson resolveu quebrar protocolos de segurança contra a covid-19 e deu um abraço apertado no técnico.

"Em uma data inesquecível, um encontro de campeões", postou o Palmeiras, que ainda filmou o encontro entre campeões de 1999 e de 2020. Abel Ferreira bateu longo papo com Felipão, relembrou de quando foi convocado pelo técnico para a seleção portuguesa e não escondeu sua alegria no reencontro.

O atual técnico estava bastante sorridente e feliz com o reencontro antes do jogo com o Juventude, pelo Brasileirão. Além de colocar a conversa em dia, fez questão de abraçar Felipão e se divertiu com a sessão de fotos ao lado do ídolo palmeirense.

No bate-papo, Felipão conta histórias de futebol e arranca gargalhadas de Abel Ferreira. "Já falei um vez e falo na frente dele: se tivesse uma pessoa para ser campeã da Libertadores, tinha de ser ele", afirmou Felipão batendo no peito do português. "Estou muito grato e quero mostrar aqui uma foto", respondeu Abel, mostrando no celular dois jogadores da seleção portuguesa.

"Este aqui é o Ronaldo", reconheceu Felipão. "Este aqui é outro jogador que você convocou", completou Abel, mostrando com orgulho a recordação que tem por ser chamado pelo brasileiro para defender seu país. "Nossa, que cabeleira", ouviu Abel, em momento de enorme descontração.

Felipão ainda brincou ao falar de Deyverson, de quem recebeu enorme abraço e deu conselhos "Vamos tirar as fotos logo senão ele vai querer dançar."