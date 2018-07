Felipão volta a armar time misto no treino do Palmeiras

No treino desta sexta-feira, Felipão armou o time do Palmeiras com Deola; Cicinho, Leandro Amaro, Mauricio Ramos e Fernandinho; Marcio Araújo, João Vitor, Patrik e Felipe; Maikon Leite e Betinho. Durante a atividade, ele ainda fez algumas mudanças, com as entradas do zagueiro Román, do volante João Denoni, do meia Daniel Carvalho e do atacante Mazinho.

A surpresa no treino desta sexta-feira foi a ausência do zagueiro/volante Henrique no time que vai jogar domingo, já que ele está suspenso no confronto com o Coritiba e não teria porque ser poupado no Brasileirão. O jogador trabalhou normalmente no coletivo, mas não entrou na equipe que está sendo preparada para enfrentar o Figueirense na Arena Barueri.

Como os titulares serão poupados, alguns jogadores do elenco palmeirense terão a chance de jogar no domingo. É o caso de Betinho, que promete aproveitar a oportunidade. "Vou tentar aproveitar essa chance da melhor maneira possível. Sabia que uma hora teria uma oportunidade no time. Falta ritmo de jogo, mas vou ter que superar com vontade", afirmou o atacante.