Felipão volta a reduzir carga de treinos na seleção

Inicialmente, a seleção tinha trabalhos marcados para os períodos da manhã e da tarde nos dois dias, mas agora a carga de treinos foi reduzida. Na noite de sábado, a equipe viaja para Brasília, onde treinará no domingo no Mané Garrincha, na véspera do seu último compromisso na fase de grupos da Copa.

Assim, a seleção não treina em dois períodos desde a primeira semana de atividades para a Copa, nos dias 28, 29 e 30 de maio. Depois, a equipe passou a trabalhar apenas em um período, em atividades intercaladas com os dois amistosos preparatórios para a Copa, diante do Panamá e da Sérvia, e também dos seus primeiros jogos na competição, contra a Croácia e o México. E entre a estreia na Copa e a segunda partida, os titulares realizaram apenas um treinamento com bola.

O goleiro Julio Cesar, um dos líderes do grupo da seleção, defendeu a decisão da comissão técnica de dar menos treinos, destacando o desgaste físico dos jogadores em uma competição rápida como a Copa. E citou, inclusive, que o grupo sofreu com o calor na partida com o México, disputada em Fortaleza na última terça-feira e que terminou empatada em 0 a 0.

"Foi um jogo fisicamente muito pegado. A competição curta exige que os jogadores descansem. Os goleiros menos porque não correm nos jogos. Contra o México, senti mentalmente, perdi um quilo. Então imagina os jogadores de linha. Estava muito quente. O descanso é necessário", avaliou.

Com essa nova redução da carga de atividades, Felipão terá apenas dois trabalhos para definir a escalação do Brasil para o duelo com Camarões, pois o reconhecimento do gramado, marcado para o próximo domingo, na véspera da partida em Brasília, costuma ser um treinamento mais leve.

O trabalho da última quinta-feira, na reapresentação do elenco em Teresópolis, não deu qualquer dica de possíveis mudanças na escalação do Brasil. Afinal, os titulares no empate por 0 a 0 com o México não desceram ao campo e fizeram trabalhos regenerativos, exceto o goleiro Julio Cesar e o volante Ramires, que treinaram ao lado dos reservas.

O atacante Hulk, que não participou do jogo de terça-feira em razão de dores musculares, treinou normalmente ao lado dos suplentes e tem grandes chances de voltar ao time titular na próxima terça-feira, quando o Brasil precisa de um empate com Camarões para se garantir nas oitavas de final da Copa.