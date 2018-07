Felipão volta a relacionar Tinga e Chico no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari voltou a relacionar o volante Chico e o meia Tinga no Palmeiras. Os dois jogadores retornam ao banco de reservas, para o jogo contra o Guaratinguetá, nesta sexta, fora de casa, após ficarem fora das últimas listas por opção de Felipão.

Tinga não havia sido relacionado nas últimas três partidas. Chico, por sua vez, só ficou de fora do último confronto do Paulistão. Já o meia Pedro Carmona, por opção técnica, e o atacante Fernandão, com dores no púbis, não foram relacionados para o duelo desta sexta.

Um dos reforços do Palmeiras para a temporada, o zagueiro paraguaio Roman segue fora da lista de relacionados. Ainda sem previsão de estreia, o jogador não foi incluído na lista por opção do treinador.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Deola, Bruno;

Laterais: Juninho, Artur, Gerley;

Zagueiros: Leandro Amaro, Maurício Ramos, Henrique;

Meio-campistas: Tinga, Patrik, Daniel Carvalho, Márcio Araújo, João Vítor, Marcos Assunção, Chico;

Atacantes: Maikon Leite, Barcos, Ricardo Bueno e Vinícius.