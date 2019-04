Felipe Aguilar agradece elogios de Sampaoli e sonha com a Copa América

O zagueiro Felipe Aguilar foi um dos destaques do time do Santos na vitória por 2 a 0, no jogo de ida diante do Vasco, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, pela quarta fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, nesta quinta, o jogador colombiano agradeceu os elogios do técnico Jorge Sampaoli.

"Receber elogios é bom, mas não me considero titular absoluto. Mantenho um bom nível e tenho três companheiros que podem jogar. Se o professor decidir por eles, o farão bem. A concorrência gera o melhor de si. Me esforço a cada jogo para ajudar", disse o atleta, de 26 anos.

O treinador argentino enumerou qualidades de seu defensor. "Titular absoluto, não, mas é um pilar nosso. É um jogador que ganha muitos duelos, muito valente, muito comprometido. Temos bons zagueiros, mas Felipe tem um plus que ganhou dentro de campo."

O zagueiro vive a expectativa de ser convocado para a seleção colombiana, que vai disputar a Copa América do Brasil. "Eu não tomo a decisão. Me sinto preparado. Tenho a responsabilidade de estar em bom nível para que seja visto pelos treinadores. Penso em jogar bem para esperar essa decisão."

O colombiano passa por um momento bastante feliz por causa da presença de seus familiares em Santos. "Chegaram essa semana. Foi muito importante a presença deles, que conhecessem o estádio e me vissem jogar novamente. Me viam pela televisão. É uma alegria vê-los perto. A desfrutar desse momento."

Com a vitória na Vila, o Santos abriu boa vantagem e pode até perder por um gol de diferença para o Vasco no jogo de volta, marcado para ocorrer na próxima quarta-feira, às 19h15, em São Januário, no Rio.