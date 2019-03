Felipe Aguilar divide bom trabalho defensivo nas quartas com todo time do Santos

O zagueiro Felipe Aguilar dividiu com toda a equipe do Santos os méritos pelo bom trabalho defensivo da equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando o time não sofreu gol nos dois jogos diante do Red Bull Brasil.

"Temos um esquema de jogo que exige um trabalho coletivo de marcação. Isso é muito importante para termos sucesso. Todos os setores da equipe foram muito bem", disse o colombiano, de 26 anos, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira.

O jogador afirmou que não teve problemas para fazer dupla com Luis Felipe e Gustavo Henrique no jogo de terça-feira, em Campinas, diante do Red Bull Brasil. "Só tive de mudar de lado em campo, mas o entendimento é o mesmo. Temos um ótimo relacionamento e isso ajuda no gramado."

Aguilar admitiu que ficou decepcionado por não ter sido chamado para integrar a seleção colombiana. "Sim, eu esperava, mas não fui chamado para representar o meu país. Mas espero estar presente na próxima convocação."

O Santos volta a jogar no fim de semana pela semifinal do Campeonato Paulista, mas Aguilar já pensa na disputa do Campeonato Brasileiro. "O Brasileirão é muito importante para nós. Precisamos intensificar os trabalhos, com tranquilidade, para atingirmos um nível bom para conseguirmos ter um desempenho cada vez melhor."