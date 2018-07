Felipe alerta Fla sobre surpresas da Copa do Brasil

"A Copa do Brasil é muito charmosa por ser um mata-mata. Fazer gol fora de casa é importante e é melhor empatar com gols do que sem. Estamos preparados para esse desafio. Tive a oportunidade, com o Mano, de conquistar essa competição. Por isso, sei que é difícil, mas tudo pode acontecer. Nem sempre o favorito ganha. Se a gente fizer um bom jogo em Minas, temos tudo para passar de fase", disse.

Questionado recentemente por algumas falhas, Felipe agora está em alta no Flamengo após defender um pênalti no empate por 0 a 0 com o São Paulo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha. E o goleiro reconheceu que o lance foi importante para recuperar a confiança.

"Foi uma atuação boa e pude ajudar a equipe. No momento do pênalti, pensei: ''preciso fazer a defesa''. O Marcelo Moreno me avisou que o Jadson ia bater cruzado, mas eu tinha certeza que ele ia chutar no canto que escolhi. Foi uma boa partida para eu retomar a confiança do treinador e dos meus companheiros", comemorou.