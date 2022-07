Felipe Alves faz e defende pênalti na estreia, mas não evita derrota do São Paulo

O goleiro Felipe Alves pertencia ao Juventude, lanterna do Brasileirão, até quinta-feira. Na sexta, ele se tornou jogador do São Paulo. No dia seguinte, foi apresentado oficialmente e já treinou com o elenco. Neste domingo, 31, ele foi titular do São Paulo diante do Athletico Paranaense. Na partida, ele fez pênalti e defendeu a cobrança de Thiago Heleno. No final, o time da casa conseguiu outra pênalti e venceu por 1 a 0 (sem culpa do estreante).

A sequência de acontecimentos mudaram radicalmente a trajetória recente do goleiro de 34 anos. Ele deverá ser titular diante do Ceará, quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Na Arena da Baixada, Felipe Alves falhou exatamente pela qualidade que justificou sua contratação: a habilidade com a bola nos pés. Ele errou ao dominar uma bola dentro da área no início do segundo tempo e fez pênalti em Vitor Roque. Conseguiu se redimir imediatamente ao defender a cobrança de Thiago Heleno.

Esse roteiro já havia acontecido de maneira idêntica com o reserva Thiago Couto na partida diante do América-MG pela Copa do Brasil. Ele fez pênalti em uma saída atabalhoada, mas defendeu a cobrança do zagueiro Maidana.

No segundo pênalti deste domingo, a favor do Athletico, Moreira derrubou Canobbio na área (Felipe Alves não teve culpa). Na cobrança, agora feita por Vitor Bueno, o time paranaense conseguiu a vitória.

O zagueiro Miranda afirmou que teve dúvidas na marcação do pênalti do árbito Marcelo de Lima Henrique. “Fica uma sensação de tristeza. Tivemos o controle em boa parte do jogo, mas não concluímos com gol. O primeiro pênalti existiu; o segundo tenho minhas dúvidas”, afirmou o defensor.

Felipe foi contratado às pressas após a lesão de Jandrei, titular do time de Rogério Ceni. E deve continuar como titular diante do Ceará.