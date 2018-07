Felipe Amorim comemora chegada ao Fluminense e sonha com sucesso no clube carioca

O jogador, presente na campanha do time de Belo Horizonte que conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, não vê a hora de jogar no Rio. "Estou muito feliz por assinar com o Fluminense. Batalhei muito por isso e agora a expectativa é de fazer um grande ano, dar muitas alegrias à torcida, tentar conquistar meu espaço e retribuir o carinho e a confiança que tenho recebido do clube e dos torcedores desde que meu nome começou a ser falado como possível reforço do clube para o ano que vem", disse.

Felipe Amorim participou de 26 partidas do América-MG na Série B e marcou três gols. O jogador tem 24 anos e foi revelado pelo Goiás. Também já jogou por seleções de base e disputou os Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, no México.

"Felipe despertou nosso interesse ainda em 2010, quando tentamos trazê-lo para a nossa base, mas na época não foi possível. É um atleta que se destaca podendo atuar em dois setores, no meio e ataque. Sempre foi muito bem observado pelo nosso departamento de captação. Temos muita expectativa no desenvolvimento dele", observou Fernando Simone, diretor executivo de futebol do Fluminense.