Os meias Felipe Anderson e Lanzini, do West Ham, e o centroavante Calleri, do Alavés, fizeram uma análise sobre a Copa América, que começará na sexta-feira e neste ano acontecerá no Brasil. O brasileiro e os argentinos, que não foram convocados para a disputa do torneio, falaram sobre o orgulho de vestir a camisa da seleção do país e recordaram jogos marcantes de outras edições da competição.