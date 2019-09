Felipe Anderson dá assistência e West Ham vence o United no Inglês

Oscilante neste início de temporada, o Manchester United foi derrotado por 2 a 0 pelo West Ham neste domingo, fora de casa, no estádio Olímpico de Londres, em duelo da sexta rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o West Ham subiu para a quarta colocação, com 11 pontos conquistados, e tirou o Manchester United do grupo dos quatro melhores. A equipe do técnico escocês Ole Solsjkaer caiu para o sétimo lugar, com oito pontos e não consegue deslanchar na competição.

O brasileiro Felipe Anderson teve boa atuação e contribuiu com a assistência para o primeiro gol da partida. Ele serviu o ucraniano Andriy Yarmolenko, que abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo.

O lateral Aaron Cresswell acertou linda cobrança de falta nos minutos finais da partida e selou o triunfo do West Ham, que foi superior em boa parte do jogo e conseguiu anular as principais jogadas do rival de Manchester.

A esperanças do United de conseguir um resultado melhor em Londres diminuíram a partir da saída de Rashford. O atacante inglês deixou o gramado com uma suspeita de lesão muscular no segundo tempo e fez falta à equipe.

Antes de tentar se recuperar no Campeonato Inglês no duelo contra o Arsenal, marcado para o dia 30, segunda-feira, o Manchester United entra em campo na quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa, para enfrentar o modesto Rochdale FC, da terceira divisão inglesa.

No outro jogo deste domingo já encerrado pela sexta rodada do Campeonato Inglês, Crystal Palace e Wolverhampton empataram em 1 a 1. O time de Londres soma oito pontos e ocupa a 12ª posição, enquanto que a equipe de Wolverhampton é a 19ª e penúltima colocada, com quatro pontos, e segue sem vencer na competição.