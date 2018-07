Felipe Anderson evita comentar sobre interesse do Milan O meia Felipe Anderson deu entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT Rei Pelé, mas evitou comentar sobre o interesse do Milan na sua contratação. O clube italiano mandou um representante ao Brasil para acompanhar os jogos do jogador de 19 anos e estuda fazer uma proposta, que pode, inclusive, envolver o retorno do atacante Robinho para o Santos.