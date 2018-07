Felipe Anderson lesiona joelho e desfalcará Lazio por 3 semanas

Em boa fase com a camisa da Lazio, Felipe Anderson lesionou o joelho esquerdo no treino desta quinta-feira pela manhã e o clube informou que o jogador irá desfalcar o time por "cerca de três semanas". O meio-campista acumula cinco gols e cinco assistências com a camisa da equipe nesta temporada, mas agora será obrigado a se afastar dos gramados.

O clube da capital italiana também informou que o jogador torceu o joelho em lesão que afetou o ligamento colateral medial, mas destacou que exames realizados em uma clínica em Roma descartaram a possibilidade de "lesões meniscais associadas".

Para completar o comunicado que divulgou nesta quinta-feira, a Lazio revelou que o brasileiro de 21 anos de idade "passará por um período de descanso e cuidados médicos por estimadas três semanas, salvo complicações".