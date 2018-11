Felipe Anderson marca de novo e salva o West Ham de derrota no Inglês

Em grande fase nesta temporada, o brasileiro Felipe Anderson marcou o gol que garantiu o empate do West Ham por 1 a 1 com o Huddersfield Town, fora de casa, neste sábado, pela 12.ª rodada do Campeonato Inglês.

O West Ham perdia até os 30 minutos da etapa final, quando o brasileiro balançou as redes e deixou o placar em igualdade. O meia, ex-Santos e Lazio, já havia marcado por duas vezes no triunfo do seu time por 4 a 2 sobre o Burnley, na última rodada da competição. O time londrino é o 13º, com 12 pontos, e o Huddersfield Town é o 19º e penúltimo colocado, com sete pontos somados.

No jogo que abriu a rodada, o Cardiff contou com um gol nos acréscimos do marfinense Souleymane Bamba para vencer o Brighton de virada, por 2 a 1, e deixar a penúltima posição. O time é, agora, o 17º, com oito pontos. O Brighton soma 14 pontos e ocupa a 12ª posição.

Nos outras três partidas já encerradas neste sábado, Leicester e Burnley empataram sem gols, Southampton e Watford ficaram no empate em 1 a 1 e o Newcastle bateu o Bournemouth por 2 a 1, com dois gols do venezuelano Rondón.

O confronto entre Crystal Palace e Tottenham encerra os jogos deste sábado. No domingo, o destaque é o clássico entre o líder Manchester City e o Manchester United, no estádio da equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola.