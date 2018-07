Felipe Anderson marca dois, mas Lazio cede empate à Inter de Milão

Em dia inspirado do brasileiro Felipe Anderson, a Lazio perdeu uma grande chance de sair de campo com a vitória neste domingo. A equipe romana vencia a Inter de Milão por 2 a 0, com dois gols do meia ex-Santos, mas relaxou no segundo tempo e cedeu o empate por 2 a 2, fora de casa, pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado levou a Lazio a 27 pontos, ainda na terceira colocação, 12 atrás da líder Juventus. A equipe volta a campo somente no ano que vem, dia 5, quando enfrenta a Sampdoria em casa. Já a Inter segue fazendo campanha ruim e é 11.ª colocada, com 21 pontos. Dia 6, terá a difícil tarefa de pegar a Juventus fora de casa.