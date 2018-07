Felipe Anderson pode ajudar Santos a ter Robinho A boa atuação de Felipe Anderson na vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense, no último sábado, pelo Brasileirão, poderá render dividendos ao Santos. É que um representante do Milan, acompanhado do ex-lateral brasileiro Serginho, esteve na Vila Belmiro e assistiu à boa atuação do meia, que deu o passe preciso para Patito Rodriguez marcar um gol de "letra" e ainda fez o segundo do triunfo santista. Além de Felipe Anderson, o clube italiano tem interesse no goleiro Rafael e no volante Arouca, o que aumenta a possibilidade de uma negociação para o retorno do atacante Robinho.