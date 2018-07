Felipe Anderson tenta aproveitar oportunidade no Santos contra o Mirassol

SÃO PAULO - Como o técnico Muricy Ramalho terá cinco desfalques, o meia Felipe Anderson deve entrar no time do Santos para o jogo desta quinta-feira, contra o Mirassol, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Paulistão. E o garoto de apenas 19 anos espera aproveitar a oportunidade como titular.

Diante do Mirassol, Muricy não poderá contar com Neymar e Montillo, ambos servindo seleções nacionais, com Emerson Palmieri e Marcos Assunção, que estão com problemas físicos, e com Cícero, suspenso. Assim, deve abrir uma vaga no meio-de-campo para a entrada de Felipe Anderson.

"Saíram cinco jogadores. Os que vão entrar, e ter uma oportunidade, têm que mostrar as qualidades. Todos querem muito uma oportunidade", disse Felipe Anderson, consciente das dificuldades que o Santos encontrará diante do Mirassol. "São cinco mudanças, então o time vai sentir um pouco."

Para aproveitar a oportunidade, o jovem meia promete seguir exatamente tudo o que Muricy determinar. "Ele sabe que sou bem disciplinado. Quando ele pede para eu jogar marcando na lateral, eu faço isso", avisou Felipe Anderson. "É mais um jogo muito importante. Temos que ter muita atenção."