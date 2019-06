Felipe Anderson visita o Santos, ganha camisa e projeta voltar ao time no futuro

De férias após o encerramento da última temporada europeia, o meia Felipe Anderson, do West Ham, da Inglaterra, fez uma visita ao CT Rei Pelé na sexta-feira, quando voltou a matar a saudade do Santos, clube que ele defendeu entre 2010 e 2013 como profissional e no qual ingressou nas categorias de base em 2007.

Neste período vestindo a camisa santista, ele ajudou o time a conquistar o título da Copa Libertadores em 2011, foi bicampeão paulista e também conquistou a Recopa Sul-Americana de 2012. O seu futebol despertou o interesse da Lazio, equipe que o contratou em junho de 2013 em um negócio de 7,8 milhões de euros (cerca de R$ 22,5 milhões, na cotação da época). E ele ficou no clube italiano até 2018, quando foi adquirido pelo West Ham.

Nesta visita ao CT Rei Pelé, Felipe Anderson conversou com jogadores do atual elenco alvinegro e foi presenteado com uma camisa do Santos que continha o seu nome e o número 10 nas costas. O atleta registrou este momento por meio de uma publicação em suas redes sociais, nas quais escreveu a seguinte mensagem: "@santosfc, obrigado por todo este carinho".

E em entrevista ao canal de TV do clube, o meio-campista de 26 anos não escapou de comentar sobre os seus planos para o futuro. Ao ser questionado se um dia vai retornar ao time da Vila Belmiro, ele evitou prometer que voltará, mas revelou o desejo de poder defender a equipe novamente. "A gente pensa em um dia voltar para o Brasil, mas tenho objetivos a serem cumpridos. O coração é santista. Um dia, se Deus quiser, pode acontecer", projetou.