Felipe aponta Vasco como favorito ao título brasileiro

"O Vasco é favorito pelo elenco que tem. Sabemos que o Brasileiro é muito difícil. É uma disputa longa e muita coisa vai acontecer", opinou Felipe, que ressaltou o esforço da diretoria para segurar o atacante Eder Luis e o volante Fellipe Bastos, comprados junto ao Benfica. "Estamos mantendo o elenco. Isso é fundamental para conquistar o título".

No sábado, a equipe cruzmaltina terá um bom teste para validar as palavras do veterano. O Vasco recebe o Cruzeiro, em São Januário, no confronto do líder com o vice-líder da competição. Apesar de demonstrar confiança no triunfo, Felipe ressalta que nenhum time é invencível e pede apoio irrestrito.

"A torcida age com emoção. Se ela não nos apoiar nos jogos em casa, dará armas ao adversário. É importante a torcida ter a consciência de que tropeços vão acontecer", frisou.

Gripado, o meia Juninho Pernambucano não participou do coletivo comandado por Cristóvão Borges, nesta quarta, no estádio cruzmaltino. Bastos ocupou seu lugar na equipe, com Felipe mantido na lateral-esquerda.