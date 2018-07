Felipe avisa que Vasco não pode cair em provocações Passada a frustração da derrota por 3 a 1 para o Botafogo, domingo, o Vasco muda a sintonia e se preocupa com missão mais importante e que pode definir o primeiro semestre do clube. A equipe recebe o Libertad-PAR, quarta, em São Januário, em partida capital para as pretensões vascaínas na Libertadores. Em segundo lugar no Grupo 5, com quatro pontos, três atrás dos paraguaios, uma derrota seria desastrosa.