Felipe Conceição comunica saída do Guarani e aceita proposta do Cruzeiro

Felipe Conceição deixou o comando do Guarani na noite desta sexta-feira. Após a derrota para o Juventude por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador optou por se despedir da equipe bugrina e aceitar uma proposta do Cruzeiro para dirigir a equipe celeste na temporada 2021, novamente na Série B.

"Hoje eu saio do Guarani. Mas saio com o coração bugrino, saio levando o Guarani no meu coração. Foram momentos dolorosos, difíceis, de muita luta, mas com a satisfação e a alegria do dever cumprido", declarou o treinador.

Leia Também Rafael Sóbis valoriza base e cobra maior organização nos bastidores do Cruzeiro

Felipe Conceição comandou o clube em 24 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e oito derrotas, um aproveitamento de 53,6%. O treinador chegou com o clube lutando contra o rebaixamento e colocou na briga pelo acesso. No entanto, após o surto de covid-19 no clube, a equipe caiu de produção e acabou ficando no meio da tabela.

"Há quatro meses o presidente do Guarani me procurou e depositou em mim a esperança da gente mudar o rumo da equipe. Fiquei feliz com a oportunidade, honrado. Vim com a motivação enorme para gente fazer tudo que fizemos. Meu aproveitamento é de G4, apesar de todo percalço que tivemos. Antes da covid, era aproveitamento de título. Com tudo que construímos, além da evolução das categorias de base, me sinto com dever cumprido", completou.

Felipe Conceição revelou ainda ter recebido muitas propostas durante o ano, mas que sempre recusou para cumprir sua palavra com o Guarani. "Neste período, houve várias propostas: Coritiba (duas vezes), Avaí e Cuiabá (três vezes) e todas recusadas, pois tinha dado minha palavra ao Guarani. A prorrogação do contrato foi uma sinalização da minha parte. Este ciclo foi dentro do esperado, tirando algumas situações que atrapalharam na reta final", disse.

Por fim, o treinador ainda agradeceu o carinho dos torcedores e indicou, de maneira muito emocionada, que voltará ao clube no futuro. Felipe Conceição partirá para Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro, dando prosseguimento ao trabalho de seu Luiz Felipe Scolari. A direção do time mineiro ainda não oficializou a contratação.