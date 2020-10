Felipe Conceição despista sobre reforços e fala em construir história no Guarani

Apresentando oficialmente como novo treinador do Guarani para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, Felipe Conceição, que acompanhou a vitória sobre o CRB, por 3 a 1, no último sábado, nas arquibancadas do Brinco de Ouro da Princesa, se mostrou muito animado com a oportunidade dada pela diretoria.

"Eu até falei com os atletas que eu não quero saber o que aconteceu lá atrás e, sim, construir uma nova história com eles a partir desse jogo do CRB para frente. E é isso que eu vim fazer, estou olhando para frente, quero construir, como eu falei, uma história grandiosa aqui no Guarani", afirmou o treinador de 41 anos, contratado para substituir o demitido Ricardo Catalá.

Recém-chegado, Felipe Conceição despistou sobre a necessidade de reforços para a sequência da temporada e enalteceu os jogadores que estão à disposição. O treinador classificou o elenco bugrino como "equilibrado" e com "peças de reposição para cada função".

"A avaliação do elenco é positivo em um primeiro momento. É lógico que durante o processo, a gente vai ter a resposta de todos os atletas. Mas qualidade há no elenco, o elenco foi bem montado, é equilibrado, tem peça de reposição para cada função", elogiou o novo comandante.

Felipe Conceição assume o Guarani na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, em 18º lugar, com 14 pontos. A estreia do treinador, o terceiro da equipe campineira na competição, será já nesta terça-feira, contra o líder Cuiabá, às 21h30 no Brinco de Ouro da Princesa, pela 16ª rodada.

O treinador dificilmente vai poder contar com o lateral-direito Cristovam e o volante Lucas Abreu, que sentiram lesões musculares na coxa direita contra o CRB. Os atacantes Rafael Costa, Bruno Sávio e Bruno Paulo continuam de fora, enquanto o goleiro Jefferson Paulino está novamente à disposição.