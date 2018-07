Felipe confirma ida ao Porto e dá adeus ao Corinthians

Após a derrota no clássico para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, o zagueiro Felipe confirmou que fez seu último jogo pelo Corinthians neste domingo. A negociação com o Porto, de Portugal, foi concretizada e ele deverá viajar para assinar contrato com seu novo clube já nesta semana. "Fico muito feliz pelo meu trabalho aqui no Corinthians, pela minha evolução. Vou continuar seguindo o Corinthians porque criei uma família aqui. Saio com o sentimento amargo por causa da derrota, mas saio feliz também", afirmou.

O zagueiro foi negociado por cerca de R$ 24 milhões ao Porto, que comprou 75% dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians vai continuar com os outros 25% e poderá lucrar em uma venda futura do atleta. A diretoria do Corinthians afirmou na última sexta-feira que não está procurando um defensor para repor a saída de Felipe, mas sondou o zagueiro Naldo, do Sporting.

Balbuena, que defendeu o Paraguai na Copa América, volta ao Corinthians nesta semana porque sua seleção já deu adeus à competição nos Estados Unidos.