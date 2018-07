Felipe confirma intenção de permanecer no Flamengo

RIO - O goleiro Felipe saiu de férias com o seu futuro ainda incerto. Emprestado ao Flamengo até o final de 2011, o jogador foi um dos destaques da equipe na temporada, mas não sabe se permanecerá em 2012. Ele, porém, garantiu que tem total interesse em ficar no clube da Gávea e fez um balanço positivo do seu primeiro ano no time, em que conquistou o título do Campeonato Carioca.

"Posso ter falhado em alguma coisa, em algum momento nesse ano. Mas sempre procurei dar o meu melhor. Espero que o torcedor tenha feito uma avaliação positiva do meu trabalho. Quero muito ficar no clube e até dia 31 de dezembro espero uma noticia boa", disse, ao site oficial do Flamengo.

Felipe acredita que o time atingiu seus objetivos na temporada, já que obteve uma vaga na próxima edição da Libertadores. "Atingimos algumas de nossas metas neste ano. Queríamos ter ganho mais títulos, como o do Brasileiro, mas não deu. Dentro do planejamento, tínhamos a vaga na Libertadores e ela veio. Então acho que foi um bom ano", afirmou.

Após rápida passagem pelo Braga, de Portugal, Felipe foi contratado pelo Flamengo no final de 2010 por empréstimo de um ano. Agora, o clube tentará mantê-lo para 2012. Enquanto isso, o goleiro descansa na Bahia. "Vou para Salvador curtir minhas férias. Ano passado eu vim direto de Portugal para o Flamengo, no final do ano, e não tive isso. Vou descansar bastante para, se tudo der certo, me reapresentar no início do ano".