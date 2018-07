Felipe continua fora do gol do Corinthians na Libertadores

O goleiro Felipe está fora do confronto do Corinthians contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Felipe continua em tratamento de um edema na coxa. Nesta segunda-feira, ele realizou treinos musculares no Parque São Jorge. O técnico Mano Menezes confirmou após o amistoso contra o Botafogo que Júlio César atuará na posição.

"A gente confia em Júlio César", afirmou o lateral-esquerdo Roberto Carlos. "Ele é um menino muito bom e tem melhorado muito. Espero que ele tenha sorte. Nós vamos tentar ajudar e impedir que o Flamengo chute ao gol."

Roberto Carlos e os demais titulares do Corinthians realizaram um trabalho leve na manhã desta segunda, num bate-bola em campo reduzido. A viagem para o Rio acontecerá nesta terça pela manhã. O clube também realizará um treinamento em General Severiano.