Felipe e Léo Moura desfalcam Flamengo contra o Atlético-PR

RIO - Não será nesta quinta-feira que o técnico Mano Menezes poderá contar novamente com o goleiro Felipe e o lateral Leonardo Moura. Os jogadores estão em fase final de recuperação de lesões, mas a comissão técnica achou melhor prolongar o tempo de afastamento. Com isso, eles não enfrentarão o Atlético-PR, no Maracanã, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda sentindo dores musculares na coxa direita, Leonardo Moura sequer foi ao campo do Ninho do Urubu nesta quarta. Já Felipe, que se recupera de um problema no tornozelo direito, até participou a atividade no CT, mas será poupado para recuperar o ritmo de jogo. Sem eles, Paulo Victor e Luiz Antonio seguem como titulares.

Por outro lado, Mano Menezes poderá contar com Chicão, que também estava no departamento médico e volta na vaga de Samir, expulso no domingo diante da Ponte Preta. Com isso, o Flamengo vai a campo pegar o Atlético-PR com: Paulo Victor; Luiz Antonio, Chicão, Wallace e André Santos; Cáceres, Elias, Carlos Eduardo e Paulinho; Rafinha e Hernane.