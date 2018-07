Felipe é levado para hospital após o empate do Corinthians por 1 a 1

O zagueiro Felipe foi levado para o hospital São Luiz, no Morumbi, após o empate do Corinthians com a Chapecoense por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Itaquerão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador do Corinthians se sentiu mal após cair no chão e bater a cabeça.

O lance aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo em uma disputa de bola no ar com o meia Camilo. O jogador seria examinado por precaução, segundo o departamento médico do Corinthians. Após o choque, o zagueiro ainda continuou em campo por cerca de dez minutos. Sem condição de jogar, ele foi substituído e deu lugar a Bruno Henrique.

Felipe foi titular nesta quinta-feira porque Anderson Martins não estava 100%. Anderson teve gripe durante a semana e perdeu dois treinos com bola. Assim, Mano optou por usar Felipe ao lado de Gil - a tendência, porém, é de que Anderson volte ao time diante do São Paulo, domingo, no Itaquerão.