Felipe é suspenso por xingar árbitro em jogo do Vasco O meia Felipe, um dos principais jogadores do Vasco em 2011, foi suspenso nesta quarta-feira por quatro jogos pela Quarta Comissão Disciplinar, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa de sua expulsão no jogo contra o Flamengo, no dia 4 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.