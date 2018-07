Felipe espera 'mostrar serviço' a Tite contra o Vitória SÃO PAULO - O zagueiro Felipe terá uma nova chance como titular do Corinthians. Na partida contra o Vitória, neste domingo, no Pacaembu, ele substitui Paulo André, que cumpre suspensão após a expulsão diante do Santos. Como Chicão foi negociado com o Flamengo, Felipe é a opção natural para atuar ao lado de Gil. O outro reserva, o zagueiro Cleber, recém-contratado, ainda não tem condição física para estrear.