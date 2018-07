Felipe espera que Fluminense embale a partir de clássico

RIO - O Fluminense ainda não perdeu sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas Felipe sabe que o time precisa fazer mais para entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O meia destacou que o time precisa de uma sequência de vitórias para se aproximar dos líderes, e ele espera que a série comece neste domingo, no clássico com o Flamengo, no Maracanã, válido pela 13ª rodada. Mas ele destacou que o time não terá facilidade para superar o rival.

"Independente do lugar das equipes na tabela, clássico e sempre clássico e vale muito. Já atuei em três partidas seguidas e recuperei boa parte do ritmo de jogo. Fizemos três jogos e não perdemos, mas queríamos pontuar ainda mais. Nada melhor do que um clássico para dar início a uma boa sequência de vitórias. E esse é o nosso objetivo", disse.

Com Luxemburgo, o Fluminense derrotou o Cruzeiro (1 a 0) e empatou com Ponte Preta (1 a 1) e Vitória (1 a 1). Apesar do time estar apenas em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, Felipe destacou que os jogadores estão mais confiantes após os últimos jogos.

"Em pouco tempo, o professor Vanderlei conseguiu mudar o ânimo da rapaziada. A equipe vem jogando bem. Conseguimos cinco pontos em nove. É claro que a gente estava projetando no mínimo sete pontos, o que seria o ideal, mas infelizmente não foi possível. Agora vamos em uma sequencia de vitórias para tentar alcançar os líderes", afirmou.