Felipe exalta chegada de Carlos Tenório no Vasco

ATIBAIA - O Vasco confirmou na quinta-feira o acerto com o atacante equatoriano Carlos Tenório. Mas a torcida ainda vê com ressalvas o reforço, que realiza exames médicos neste sábado e, se aprovado, assina contrato por dois anos em seguida. Companheiro dele na época em que jogou no Al Sadd, do Catar, o meia Felipe saiu em defesa do jogador e apostou em seu sucesso em São Januário.

"É uma pessoa fora de série. É um jogador que se dedica bastante, de muita força física e rápido. Joguei com ele por três anos e sei que vai nos ajudar muito. Não tem uma técnica tão qualificada, mas boa para um centroavante. O importante é fazer gols", elogiou Felipe, ao comentar sobre o equatoriano Carlos Tenório, que está chegando para reforçar o Vasco.

Em Atibaia, no interior de São Paulo, onde o Vasco realiza a pré-temporada, o atacante Kim sentiu fortes dores na coxa direita e ainda fará exames médicos para descobrir a gravidade da lesão. E o volante Eduardo Costa voltou a sentir dores musculares, ficando afastado dos treinos com os companheiros.