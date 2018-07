Felipe exalta elenco do Fluminense em apresentação oficial

RIO - O meia Felipe foi apresentado oficialmente pelo Fluminense neste sábado como um dos reforços da equipe para a temporada 2013 e adotou um discurso humilde. O jogador disse que será apenas "mais um" no elenco sob o comando do técnico Abel Braga, sem exigir a condição de titular, mostrou otimismo para ajudar o time na luta pelo título da Libertadores e exaltou a força do grupo campeão brasileiro. Em 2005, ele teve uma passagem rápida e polêmica pelo clube, com uma longa suspensão por agressão e desentendimento com membros da comissão técnica.

"Para mim é prazeroso poder jogar novamente no Fluminense. Eu agradeço a oportunidade que o clube está me dando. Jogar em um elenco qualificado como esse será muito prazeroso. Não é a toa que o Fluminense foi campeão Brasileiro e Estadual. Eu vim para somar, independente se vou jogar 15, 20 ou 30 minutos, isso é o Abel quem vai determinar. O importante é que eu sou mais um guerreiro que veio ajudar o Fluminense nessa Libertadores", disse.

Além de Felipe, a diretoria do Fluminense aproveitou o sábado para também apresentar o lateral-direito Fabián Monzón. O jogador argentino revelou que conheceu o clube carioca a partir dos recentes confrontos com o Boca Juniors e também destacou a importância que a Libertadores terá para a equipe nesta temporada.

"Tenho muitas expectativas em atuar no Fluminense. Conheço o time pelos grandes confrontos com o Boca nos últimos anos. O futebol brasileiro e o argentino tem muita rivalidade, mas se equiparam em qualidade. Tenho a expectativa de voltar a disputar a Libertadores e estou ansioso para começar a jogar", comentou.