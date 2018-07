Felipe falta a treino e pode perder titularidade no gol do Flamengo

RIO - O desempenho do goleiro Felipe dentro de campo, há alguns jogos, não vem agradando. Ao faltar ao treino do Flamengo na manhã desta sexta-feira, no CT do Ninho do Urubu, o jogador arrumou mais um motivo para sua condição de arqueiro titular ser contestada. Por intermédio de sua assessoria de imprensa, o jogador só justificou o atraso após o encerramento das atividades.

"O goleiro Felipe faltou ao treino desta manhã (23/5) no Ninho do Urubu por engano. Ele acreditava que o treino fosse na parte da tarde. Felipe entrou em contato com o supervisor Sérgio Helt assim que acordou e soube do ocorrido, por volta das 12h30, se desculpou e se colocou à disposição para qualquer multa que lhe for imposta", disse o comunicado.

Durante a entrevista coletiva realizada após o treino, antes mesmo de ser divulgada a nota acima, o treinador Ney Franco deixou em aberto a situação do goleiro na equipe. "Não sei o que houve. Tentamos contato com ele, mas não conseguimos. Não quero tomar nenhuma decisão precipitada antes de conversar com o atleta. Espero que ele se apresente amanhã (sábado) para conversar".