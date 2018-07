Felipe Gutiérrez, Fabinho e Cirino devem ganhar chance no Inter contra o Londrina

Não bastasse o difícil desafio de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Antônio Carlos Zago terá uma série de desfalques para a estreia do Internacional na competição, sábado, contra o Londrina, fora de casa.

E o principal problema, mais uma vez, está no gol. Como Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e Keiller seguem lesionados, o Internacional deve ter Daniel como titular. O jogador de 23 anos é apenas o quarto goleiro e nunca atuou como profissional pelo clube.

Outros desfalques confirmados são o lateral-esquerdo Carlinhos, o volante Edenilson e o meia-atacante Roberson, todos contundidos. O técnico, assim, deve dar uma chance para o meio-campista chileno Felipe Gutiérrez e o atacante Marcelo Cirino, recém-contratados do Betis e do Flamengo, respectivamente. Outro a receber uma oportunidade deve ser o volante Fabinho.

Apresentado na última quinta-feira, por sua vez, o atacante William Pottker precisa cumprir uma partida de suspensão - por sua expulsão no último compromisso da Ponte Preta na Copa do Brasil - e está fora da estreia do time gaúcho na Série B.

O Inter deve iniciar a partida deste sábado com: Daniel; William, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Fabinho, Felipe Gutiérrez, D'Alessandro e Marcelo Cirino; Nico López.