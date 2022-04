Felipe Jonatan crítica arbitragem por lances polêmicos contra o Santos

O Santos está engasgado com a arbitragem do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira, o lateral Felipe Jonatan usou as redes sociais para reclamar sobre os lances polêmicos que teriam atrapalhado o time alvinegro na atual temporada. Ele reforçou as críticas do técnico Fabián Bustos e do executivo de futebol Edu Dracena.

O jogador publicou uma sequência de imagens, nas quais o Santos teria sido prejudicado. Junto com o vídeo, fez a seguinte publicação: "Isso só nos últimos cinco jogos! Indignação com tudo o que estão fazendo! Respeitem o Santos! O Santos é maior que todos vocês! Por uma arbitragem melhor!"

Segundo o Santos, a equipe teria sido prejudicada nos dois jogos contra o Coritiba, tanto na Copa do Brasil, quanto no Brasileirão. A equipe ainda considera que teve lances polêmicos contra nos jogos diante do Fluminense e nos da Sul-Americana, frente Banfield, da Argentina, e Universidad de Quito, do Equador.

JOGO CONTRA O AMÉRICA

Após a derrota para o Coritiba, por 1 a 0, fora de casa, a delegação do Santos recebeu folga nesta quinta-feira. O clube terá ainda dois dias para se preparar para o duelo contra o América Mineiro, marcado para este domingo, às 16h, na Vila Belmiro.

O Santos, que estreou com um empate sem gols diante do Fluminense e derrotou o Coritiba, por 2 a 1, ocupa a quinta posição, com quatro pontos.