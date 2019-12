Felipe Jonatan é expulso 'na súmula' por ofensas e desfalca o Santos

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan está fora do jogo contra o Flamengo, neste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ofendeu o árbitro Anderson Daronco após o apito final na derrota para o Athletico-PR, quarta-feira, em Curitiba, e foi expulso.

LEIA TAMBÉM > Sampaoli nega conversa com outros clubes e despista sobre o futuro

Segundo relatado na súmula, o santista se dirigiu ao quarteto de arbitragem e afirmou: "Parabéns seus ladrões, conseguiram o que queriam". Daronco acrescentou que Felipe Jonatan proferiu nova ofensa após receber o vermelho. "Tu é muito fraco mesmo ladrão", teria dito.

Apesar dos desfalques, o Santos deve ter o retorno de jogadores importantes para domingo. Após serem poupados pelo técnico Jorge Sampaoli, Lucas Veríssimo, Carlos Sánchez e Eduardo Sasha voltam à equipe titular.

As mudanças do treinador para o confronto em Curitiba não funcionaram. A equipe sofreu para conseguir sair jogando com Felipe Aguilar e Luan Peres na defesa, que erraram muitos passes. Carlos Sánchez também fez muita falta na transição da defesa para o ataque.

Do trio, Eduardo Sasha foi quem mais atuou contra o Athletico-PR. O atacante entrou em campo ainda aos 40 minutos do primeiro tempo no lugar de Evandro, que ficou sobrecarregado na armação pelas modificações na equipe, não teve bom desempenho e foi substituído. Carlos Sánchez entrou apenas no segundo tempo, aos 35 minutos.

Antes do jogo de domingo, o Santos ainda fica atento ao Palmeiras, que enfrenta o Goiás, nesta quinta-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas. A equipe de Sampaoli soma 71 pontos contra 68 do rival e garante o vice-campeonato em caso de uma derrota palmeirense.