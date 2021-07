Felipe Jonatan e Kaio Jorge desfalcam o Santos contra o Athletico-PR

Após perder para o América-MG no sábado, o Santos terá dificuldades para reagir no Brasileirão. Contra o vice-líder, o time paulista vai ter novas baixas no elenco. Nesta segunda-feira, o clube confirmou que o lateral Felipe Jonatan e o atacante Kaio Jorge não defenderão o time nesta terça-feira, na Vila Belmiro.

O lateral-esquerdo teve confirmada lesão de grau 1 na coxa direita. Kaio Jorge, por sua vez, ficará de fora porque está em fim de contrato. E já poderá assinar pré-contrato com outro clube. Outras baixas certas são o goleiro John e o volante Alison, ambos com problemas no joelho. O lateral Pará vai cumprir suspensão.

Como aconteceu no último jogo, o zagueiro Luan Peres será outro desfalque porque está em negociação avançada com o Olympique de Marselha, da França. Assim, o time santista poderá entrar em campo nesta terça escalado com João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga.

A equipe também terá desfalque no banco de reservas. O técnico Fernando Diniz vai cumprir suspensão. O auxiliar Márcio Araújo pode comandar o Santos nesta terça.

Em 11º lugar, com 12 pontos, o time santista vem de tropeços contra rivais de menor tradição. E de bons resultados contra adversários maiores. "Nos jogos contra os outros times considerados 'grandes' (São Paulo e Atlético-MG) nós tivemos boas vitórias. Apesar do resultado negativo no sábado, a nossa equipe vem jogando bem. Eles (Athletico-PR) estão na vice-liderança, mas temos totais condições de ganhar amanhã e conseguir essa recuperação", projetou Madson, que vai substituir Pará nesta terça.