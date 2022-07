Felipe Jonatan valoriza empate do Santos e critica gramado do Castelão

Apesar do 0 a 0 com o lanterna do Brasileirão, o lateral Felipe Jonatan tratou de valorizar o empate fora de casa do Santos com o Fortaleza, neste domingo. Para o santista, o ponto conquistado no Ceará é importante, principalmente ao se considerar as dificuldades encontradas pela equipe paulista no gramado da Arena Castelão.

"Sempre importante pontuar. No Brasileirão, o professor Lisca já disse que sempre temos que pontuar, por ser um campeonato de pontos corridos. Viemos buscar a vitória, mas conseguimos um empate importante aqui. Sabemos da dificuldade de jogar no Castelão, eu, particularmente, sei como é porque joguei aqui", afirmou, em entrevista ao canal SporTV.

Felipe Jonatan defendeu o Ceará entre 2017 e 2019, antes de ser contratado pelo Santos. E está acostumado a jogar no principal estádio cearense. "A cada dia que passa, está pior o gramado. E também estava muito abafado, sentimos isso um pouco", reclamou o lateral santista.

Na sua avaliação, o Santos fez uma boa apresentação, ao criar as melhores oportunidades de gol na partida. "Eles tiveram mais a posse de bola, mas nós tivemos as melhores chances", comentou.

O jogo em Fortaleza marcou a estreia de Lisca no comando do Santos. Agora o treinador terá uma semana livre para começar a dar a sua cara ao time. "Temos uma semana cheia para trabalhar aí. Sabemos que isso é difícil de acontecer porque temos uma rotina de jogos a cada três dias, com viagens longas. Agora é descansar e pensar no Fluminense", projetou Felipe Jonatan.

DESFALQUE

O Santos volta a campo diante do Fluminense no dia 1º de agosto, uma segunda-feira, na primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. Para este confronto, Lisca terá uma baixa certa. O zagueiro Eduardo Bauermann recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo e vai cumprir suspensão automática na Vila Belmiro.