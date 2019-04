Felipe Melo afirma que jogo com o Melgar será como 'final de campeonato'

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, destacou nesta quarta-feira o caráter decisivo da partida de quinta-feira contra o Melgar, em Arequipa, no Peru, pela Copa Libertadores. O jogador comentou que pelo jogo poder valer para o time brasileiro a classificação para as oitavas de final e para os adversários a chance de sobrevivência, o encontro deverá ser complicado.

"É um time que vai jogar todas as fichas nesse jogo, é a única oportunidade de eles classificarem. A gente sabe que vai ser muito difícil e importante, também queremos classificar", afirmou Felipe Melo em entrevista coletiva. O Palmeiras depende de um empate para confirmar a vaga, enquanto o Melgar precisa ganhar os dois jogos finais e torcer para a equipe alviverde perder esses dois encontros.

Felipe Melo afirmou que o Palmeiras tentará vencer essas duas partidas restantes (contra Melgar e San Lorenzo) para passar em primeiro luga da chave. "Nossa ideia é classificar em primeiro, a gente precisa vencer os dois jogos. Vamos encarar como final de campeonato. É um time (Melgar) que precisa vencer para classificar, e vai criar dificuldade", comentou.

O volante disse que apesar de ter ficado duas semanas sem jogar, o Palmeiras não pode prometer uma atuação superior à dos últimos confrontos. "Nós vamos saber se foi bom depois do jogo. Se vencermos, vai ser mil maravilhas. Se não vencer, para que serviram duas semanas? Trabalhamos bastante, estamos bem preparados. Esperamos fazer tudo o que fizemos nos últimos dias", disse.