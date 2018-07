Felipe Melo agradece São Paulo, mas fecha com turcos

O jogador, muito criticado após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, não estava mais nos planos da Juventus, que topou emprestá-lo por um ano. Felipe chegou a acertar salários com o São Paulo - agenciado pelo ex-atacante Luizão - e até procurou onde morar na capital paulista, mas acabou seduzido financeiramente pelos turcos.

"Agradeço, de coração, ao São Paulo. Percebi que seria recebido com muito carinho no clube e só escutei boas referências de lá. Obrigado pelas portas abertas e pelo interesse", disse Felipe, que completou: "Estava tudo certo com o São Paulo, mas já havia propostas de outros clubes europeus e um deles fez uma oferta que eleva, e muito, o meu salário. Estamos acertando detalhes", revelou.

Felipe Melo também negou que houvesse autorizado qualquer agente a oferecê-lo ao Palmeiras. De acordo com o volante, houve sondagens de Grêmio e Santos pelo seu futebol. O interesse do Flamengo, ainda segundo o jogador, não passou de boatos.