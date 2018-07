Felipe Melo avança em recuperação e volta a treinar no Palmeiras

O volante Felipe Melo voltou a treinar com o Palmeiras nesta sexta-feira. Recuperado de uma cirurgia na mão esquerda e de uma lesão na coxa direita, o jogador integrou o trabalho com bola do grupo na parte da tarde na Academia de Futebol e deve ficar como opção para o técnico Cuca nos próximos compromissos da equipe. A tendência é o atleta estar em condições de atuar nas próximas semanas.

Felipe Melo foi submetido à cirugia no dia 14 de junho. A última partida dele foi no dia 10, quando o Palmeiras bateu o Fluminense por 3 a 1 no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. No segundo tempo tempo ele teve que ser substituído por ter sentido uma lesão na coxa direita e como já reclamava de problemas na mão, o departamento médico do clube resolveu utilizar o tempo dele afastado para realizar um procedimento no local.

O volante treinou com uma proteção no braço esquerdo durante o trabalho com os reservas. O técnico Cuca mandou a campo quem não foi titular contra o Barcelona, do Equador, na última quarta, além de jogadores que não viajaram. Quem começou a partida em Guayaquil ganhou folga na quinta e nesta sexta-feira fez apenas atividades de regeneração, sem ir a campo.

O meia venezuelano Guerra foi dispensado dos trabalhos para acompanhar a recuperação do filho. Assael, de três anos, continua internado após ter se afogado na quarta-feira ao cair na piscina de casa. O acidente tirou o jogador do Palmeiras da partida no Equador e o levou a retornar às pressas ao Brasil, antes mesmo do início da partida, válida pela Copa Libertadores.

No domingo o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é o técnico Cuca definir a escalação de acordo com quem estiver menos desgastado e apostar na força máxima do time para a rodada seguinte, quando o time recebe o Corinthians, no Allianz Parque.