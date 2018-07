Felipe Melo compara bola da Copa a uma 'patricinha'

Os jogadores da seleção brasileira não se cansam de criticar a bola que será utilizada na Copa. Depois de Julio Cesar, Júlio Baptista e Luís Fabiano, agora foi a vez do volante Felipe Melo. Fabricada pela Adidas, a Jabulani foi desenvolvida especialmente para a disputa do Mundial da África do Sul, mas parece que não agradou ninguém no time do Brasil.

"A outra bola é igual a mulher de malandro: você chuta e ela continua ali. Essa de agora é igual a uma patricinha, que não quer ser chutada de jeito nenhum", comparou Felipe Melo, ao comentar nesta segunda-feira sobre a Jabulani. "Ela é horrível. Fica difícil acreditar que terá uma Copa do Mundo com uma bola dessa."

Além da bola, os jogadores da seleção admitiram nesta segunda-feira que estão tendo problemas com o campo de treinamento em Johannesburgo, que fica localizado na escola Hoerskool Randburg. Plantada há cerca de dois meses, a grama do local não está em perfeitas condições e se solta a toda hora.

Assim, logo depois dos treinos da seleção, funcionários da empresa responsável pelo gramado entram em ação para tapar os buracos deixados pelos jogadores. Até mesmo o técnico Dunga ajudou um pouco na tarefa, ao fazer alguns reparos no campo enquanto era disputado o coletivo do último domingo.

"O campo está soltando bastante, mas é aquele que tem para treinar", disse o meia Ramires, também nesta segunda-feira, mostrando resignação com a situação do local de treino do Brasil. "O campo solta um pouco de grama, não está 100%. Mas está legal para treinar", minimizou Felipe Melo.