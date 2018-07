Felipe Melo conquista a torcida, mas gera temor no Palmeiras

Felipe Melo precisou de 30 minutos de entrevista coletiva na apresentação oficial para se transformar em mais assunto no Palmeiras na terça-feira do que a Copa Libertadores e os reforços do time. O volante não amenizou nas palavras e gerou uma relação dúbia internamente no clube. A reação positiva da torcida tranquiliza de um lado, porém a possível repercussão negativa das fortes declarações causa inquietude.

O volante de 33 anos, contratado por três temporadas, não se esquivou de nenhuma pergunta. O Estado apurou que três temas abordados causam mais preocupação para a sequência dele na equipe: a admissão de que é flamenguista, as brigas com jornalistas e a promessa de que se precisar, será violento dentro de campo. "Felipe Melo não é só porrada, é técnica também. Se tiver que dar porrada, eu vou dar. Se tiver que bater na cara de uruguaio, vai tomar tapa na cara", disse o novo camisa 30.

As declarações sinceras não causaram mais incômodo internamente por dois motivos: a já esperada postura assertiva do principal reforço do Palmeiras para a temporada, características comuns em entrevistas anteriores, e a boa resposta do torcedor à apresentação. O volante ganhou seguidores nas redes sociais, onde foi bastante elogiado pelas declarações.

"Hoje minha seleção é o Palmeiras. Sei que, se eu estiver bem, a oportunidade vai chegar", comentou. A internet, por sinal, será um setor em que Felipe Melo terá de ser mais moderado. O Palmeiras tem uma cartilha de comportamento para uso dos perfis pessoais.

Nesta terça-feira, depois da apresentação, o volante usou o Twitter para discutir com o vice-presidente de marketing do Flamengo, Daniel Orlean, por tê-lo corrigido. Isso porque, na entrevista coletiva, Melo havia criticado o vice-presidente de comunicação do rubro-negro, Antonio Tabet, a quem definiu como vice de marketing. "Sou burro para não entender a diferença, mas pensei que fosse inteligente para saber que não era com você", escreveu em resposta a Orlean.

A tendência é o volante não voltar a dar entrevistas tão cedo. A grande repercussão das fala dele vão motivar uma "blindagem" pelas próximas semanas.

No Palmeiras, a torcida é que, com o começo da temporada, as declarações dele fiquem em segundo plano. A expectativa é que o rendimento em campo passe a ser mais comentado do que as falas. "É o Palmeiras que está colocando comida na minha casa, e é pelo Palmeiras que vou lutar, se tiver que comer alguém vivo eu vou fazer", disse.