Inter libera Felipe Melo, que fica perto de acerto com o Palmeiras

O volante Felipe Melo está liberado pela Inter de Milão, da Itália, para fechar com o Palmeiras. O empresário do jogador, o espanhol José Rodri, virá ao Brasil para conversar com o clube paulista e a tendência e que até esta quarta-feira seja finalizado o acordo para confirmar a chegada do atleta de 33 anos, que deve ser o sexto reforço da equipe para a temporada.

A equipe italiana aceitou liberar o jogador depois de reunião com o agente de Felipe Melo. Rodri está a caminho do Brasil para se reunir com a diretoria do Palmeiras e definir detalhes como tempo de contrato e premiação. O jogador passa férias com a família em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, e é aguardado em São Paulo para fazer exames médicos, conversar sobre o acordo e assinar contrato.

Na segunda-feira o empresário de Felipe Melo viajou de Barcelona a Milão para conversar com a diretoria do clube italiano. O encontro foi marcado depois de o treinador do time, Stefano Pioli, deixar o volante de fora da lista do elenco que foi para Marbella, na Espanha, realizar um trabalho de intertemporada. Somente três atletas não foram relacionados para essa viagem.

Felipe Melo atuou no Brasil por Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Desde 2004 ele está no futebol europeu, onde já jogou na Espanha, Itália e Turquia. O jogador teve passagem também pela seleção brasileira e foi titular da equipe do técnico Dunga na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.