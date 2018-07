Felipe Melo dá bronca em Róger Guedes durante treino do Palmeiras

O volante Felipe Melo deu uma bronca com palavrões no atacante Róger Guedes nesta terça-feira, durante treino do Palmeiras no estádio Luis Franzini, em Montevidéu. Os jogadores tiveram o diálogo no aquecimento da equipe, na véspera do confronto desta quarta-feira contra o Peñarol, pela Copa Libertadores. As imagens da conversa foram captadas pela Rede Globo e reproduzidas no site Globoesporte.com.

No áudio da gravação, Felipe Melo fala ao colega: "P... Assim fica difícil, meu irmão" Tá falando pra c... Me respeita, p... Você é moleque, me respeita", disse o jogador. O trabalho do time nesta terça teve apenas dez minutos liberados para imagens. Depois, o técnico Eduardo Baptista definiu a equipe com os portões fechados.

As imagens não mostram a possível causa da discussão. Antes do treino, Róger Guedes concedeu entrevista coletiva no hotel onde a delegação está hospedada e explicou sobre um 'trote' recebido pelos colegas durante treino na Academia de Futebol. "A gente está em um grupo muito bom, não tem nada de rachado. Tocaram muito nesse assunto de grupo rachado por causa da brincadeira, porque eu fiquei bravo. Mas é só na hora que ficamos um pouco chateados", afirmou.