Felipe Melo diz que Flamengo é o principal rival do Palmeiras e não teme enfrentá-los

O capitão do Palmeiras, Felipe Melo, afirmou que o Flamengo é, possivelmente, o maior rival do time nesta temporada, em especial no Campeonato Brasileiro. O zagueiro e volante garantiu em entrevista ao canal Fox Sports que é grato ao clube rubro-negro por ter sido revelado lá, mas disse que não pode temer o adversário, apesar do poderio do time que no ano passado ganhou a Copa Libertadores.

"O Flamengo me revelou, jamais vou cuspir no prato que comi. (O Flamengo) É o time a ser batido. Mas o Flamengo não assusta, somos Palmeiras", disse Felipe Melo, em entrevista ao programa "Aqui com Benja" que vai ao ar neste sábado. Curiosamente, no ano passado os dois encontros entre Palmeiras e Flamengo terminaram muito mal para o time paulista. As duas derrotas pelo Campeonato Brasileiro culminaram com as demissões de treinadores: Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes.

Em outro trecho da entrevista, Felipe Melo foi questionado sobre a personalidade forte e as declarações polêmicas. O jogador afirmou que não pretende mudar esse estilo. "Respeito (a pergunta), mas não gosto e não estou de acordo com a pessoa que é politicamente correta. Falar o que a imprensa quer escutar não faz parte da minha personalidade, tampouco do meu caráter", disse.

O jogador e os outros companheiros de time voltaram aos treinos com bola na última quarta-feira. O Palmeiras aguarda a definição das datas do Campeonato Paulista para saber qual será o calendário do time. O início do Campeonato Brasileiro está previsto para agosto.