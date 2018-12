Felipe Melo diz que não pensa em proposta do Flamengo

Campeão brasileiro com o Palmeiras nesta temporada, Felipe Melo entrou na mira do Flamengo para reforçar o elenco em 2019. O novo presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, estaria de olho no volante e teria realizado uma sondagem junto ao time paulista. Questionado sobre o assunto, no entanto, o jogador despistou.

"Minha vida está decidida. Tenho um ano de contrato com o Palmeiras e não tenho porque pensar em outra situação. Não tenho que pensar se vem (proposta) ou não, vou com o que eu tenho. E o que tenho hoje é mais um ano de contrato no clube que me abriu as portas, me acolheu quando eu mais precisei", declarou em entrevista ao SporTV.

Felipe Melo seria o desejo da nova diretoria rubro-negra para mudar o perfil do elenco flamenguista. Visto como um líder, o jogador de 35 anos tem prestígio no clube carioca, onde atuou de 2001 a 2003. Se parece decidido a jogar pelo Palmeiras em 2019, o volante não escondeu o carinho pelo Rio, onde passa as férias.

"Cresci no Rio, meus melhores amigos moram aqui. Em São Paulo, adquiri novos amigos nestes anos que por lá vivi, mas meus amigos de infância estão aqui. Sem contar a praia, maravilhosa. Então, sempre que posso estou aqui", comentou.

Apesar de ter sido titular na campanha do título nacional do Palmeiras, Felipe Melo não é unanimidade entre os torcedores e tem idade avançada, o que poderia facilitar a liberação do clube paulista. A tendência é que o Flamengo se reúna com representantes do jogador nos próximos dias para dar sequência à negociação.