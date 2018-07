Felipe Melo é aposta de risco do Palmeiras

O pisão que Felipe Melo deu em Robben no jogo decisivo contra a Holanda na Copa da África do Sul, em 2010, ainda está na cabeça do torcedor brasileiro. Pisou e ainda gritou com o rival no chão numa fúria incontrolável antes de ser expulso e o Brasil, eliminado. Felipe Melo sabe jogar, passar, tem garra, mas é destemperado. Paga pela fama construída dentro e fora de campo, com jogadas violentas, algumas descabidas no esporte.

Aos 33 anos, ainda tem lenha para queimar. É jogador cascudo, que pode ajudar na caminhada do time na Libertadores. Isso se ele mantiver os nervos controlados. Provoca-se muito nas Américas e Felipe Melo é explosivo como um barril de pólvora. O meio de campo do Palmeiras tem Tchê Tchê e Moisés entrosados. Ele chegaria para se juntar à dupla. É aposta de risco.